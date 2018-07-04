В Азербайджане восстановлено электроснабжение после второй за сутки аварии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - АО "Азерэнержи" полностью восстановило энергоснабжение в Азербайджане после аварий в энергосистеме во вторник, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель отдела компании по связям с общественностью Яхья Бабанлы.

"К настоящему времени энергоснабжение в Азербайджане восстановлено на 100% как в регионах, так и в Баку. Сейчас ведутся работы по обеспечению устойчивой деятельности энергосистемы во избежание новых сбоев", - сказал Бабанлы.

Он также сообщил, что у Азербайджана достаточно внутренних резервов для обеспечения энергоснабжения без дополнительного импорта электроэнергии. "В настоящее время энергосистемы Азербайджана и России работают в параллельном режиме", - отметил Бабанлы.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

К середине дня в Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%, однако в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.