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Во французском Нанте начались погромы после гибели мужчины от рук полицейских

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Беспорядки, вызванные гибелью молодого человека во время полицейской операции, продолжались всю ночь во французском городе Нант, сообщают в среду местные СМИ.

Протестующие поджигали автомобили, громили витрины магазинов. В результате между участниками беспорядков, преимущественно молодыми людьми, и полицейскими начались столкновения. Агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Полиция не произвела ни одного задержания в ночь на среду.

Согласно информации ряда французских СМИ, накануне вечером стражи порядка открыли огонь после того, как 22-летний водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.

Между тем, по данным телеканала BFMTV, мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, что мог использоваться для транспортировки наркотических веществ.

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Теги: Франция, Нант

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