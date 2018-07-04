Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астероид Оумуамуа, первый в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, испытывает дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра. Исследователи пришли к выводу, что Оумуамуа разгоняется за счет собственных "двигателей", то есть струй летучих веществ, испаряющихся под действием излучения Солнца, как это происходит со многими кометами.

- Физики объяснили, почему шлейф из сыпучего грунта, который образуется при падении метеоритов на поверхность небесных тел снаружи от кратеров, имеет выраженную лучевую структуру. Оказалось, что песок или грунт будет разлетаться от метеорита лучами, если на поверхности существует относительно упорядоченная структура неровностей. Этот эффект впервые удалось смоделировать экспериментально в лабораторных условиях с помощью металлического шарика и кварцевого песка.

- Риск смерти для человека экспоненциально растет с годами только до определенного момента, а затем выходит на плато. Благодаря тому, что в XX веке продолжительность жизни людей во многих странах существенно выросла, у ученых появилась возможность строить демографические модели на большом количестве данных. Оказалось, что в возрасте от 65 до 80 лет риск умереть от всех причин растет экспоненциально, после чего рост показателя замедляется и к 105 годам останавливается.

- Люди, как и многие другие животные, могут достаточно эффективно распознавать физическую силу других людей по выраженной в голосе агрессии, причем как в крике, так и в речи. В частности, одну группу добровольцев ученые попросили воспроизвести агрессивный крик и агрессивную речь, а другой группе дали прослушать эти записи и попросили в каждом случае оценить предполагаемый рост и предполагаемую силу того, кто кричит и говорит. В 99 процентах случаев участники эксперимента верно определили по крику, что человек на записи сильнее их самих.

- Неподалеку от Севастополя в Крыму археологи нашли нетронутый скифский некрополь II-IV веков, то есть эпохи позднескифского государства, когда на полуостров довольно часто проникали кочевники. Найденные в захоронениях артефакты показывают как влияние кочевников, так и местных жителей — потомков греков и скифов. Археологи уже успели изучить юго-восточную часть некрополя, вскрыв более ста захоронений.

- Ученые создали на основе графена гибкую поверхность, которая под действием небольшого напряжения может менять интенсивность теплового излучения, не меняя своей реальной температуры. Разработчики предложили несколько способов использования этой технологии и даже показали работающие прототипы. Например, они создали тепловой камуфляж, который скрывает под собой теплые тела, а также небольшой экран для показа символов, которые видны через тепловизор.

- Французские специалисты напечатали лопасть гребного винта массой 300 килограммов для военного корабля. Для этого они применили технологию проволочно-дугового послойного производства — наплавления слоев из проволоки с помощью электрической дуги. Это была демонстрационная печать, с помощью которой специалисты намерены оценить пригодность технологии для производства гребных винтов для кораблей и судов.

- Фольклористы изучают не только сказки и песни, хранящиеся в памяти пожилых сельских жителей, но и так называемые "городские легенды" — выдуманные истории, которые отличает "установка на достоверность". Эти истории могут быть забавными или включать в себя элементы мистики, но могут отражать и реальные страхи, от которых страдает общество. В этом случае городские легенды способны влиять на поведение людей, заставляя их действовать иррационально, порой агрессивно. О том, как функционируют городские легенды, к чему иногда приводят и почему, по-видимому, обществу без них не обойтись, можно почитать по этой ссылке.