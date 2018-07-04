Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским Солсбери
В мире

Биограф Трампа заявил, что все книги президента США написаны "литературными неграми"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Журналист и автор биографической книги о Дональде Трампе Тимоти О'Брайан заявил, что все книги авторства президента США на самом деле написаны за него другими людьми.

На своей странице в твиттере журналист опубликовал ссылку на одно из сообщений Трампа в этой соцсети, отметив, что, вероятно, его написали за президента его сотрудники.

"Как бы там ни было, президент Трамп самостоятельно не писал ни одну из книг. Все они написаны за него специально нанятыми писателями", - отметил О'Брайа он в своем твиттере.

К настоящему моменту указанная запись Трампа удалена. Сообщение привлекло внимание общественности, поскольку в тексте твита Трампа, в котором он говорит о "поисках фейковыми СМИ ошибок в его твитах", содержалась грамматическая ошибка. В сообщении президент также отмечает, что является автором бестселлеров, и потому не стоит сомневаться в его литературном таланте и знании грамматики.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дональд Трамп, США
В мире
Два человека пострадали от неизвестного вещества около британского СолсбериДва человека пострадали от неизвестного вещества около британского Солсбери
Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянииПодробнее
 Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы
США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом домеПодробнее
 Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
 Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на СкрипалейБританская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей
Полицейские утверждают, что подозреваемые сейчас находятся в РоссииПодробнее
CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один
Встречи руководителей стран разного уровня пройдут в ФинляндииПодробнее
 В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаВ Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма
Пресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФПодробнее
 Спасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере ТаиландаСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда
Юные футболисты оказались заблокированы в затопленной пещере около десяти дней назадПодробнее
 США призвали Великобританию увеличить расходы на оборонуСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Шеф Пентагона напомнил, что недавно на такой шаг решилась ФранцияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулировали все подтвержденные турыЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. ОбобщениеВ РоссииРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей

Эрмитаж отозвал иск к бывшему замдиректора музея после возмещения похищенных 30 млн рублей

На задержанного за надпись на памятнике Черенкову англичанина завели административное дело

В Россию из Сирии вернулись 27 самолетов и вертолетов

Власти Москвы заявили, что вложения в благоустройство улиц уже окупились

PR-директор "Леруа Мерлен" решила уволиться из-за скандала вокруг поста в фейсбуке

США разрешили ZTE возобновить часть операций

Треть россиян поверили в выход России в полуфинал ЧМ-2018

ИГ сообщило о смерти сына своего лидера

В состав Совбеза РФ включены новые полпреды президента в федеральных округах

Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

Биограф Трампа заявил, что все книги президента США написаны "литературными неграми"

В Томске нашли тело болельщика, утонувшего в реке у фан-зоны

Источник уточнил время коррекции орбиты МКС американским частным кораблем

В "Натали Турс" аннулировали все подтвержденные туры

В "Натали Турс" аннулировали все подтвержденные турыВ компании объяснили решение отказом партнеров от сотрудничества Подробнее

Аргентинца оштрафовали в Петербурге на 500 тысяч руб. за спекуляции с билетами на футбол

"ЛУКОЙЛ" заинтересовался оценкой ресурсов Охотского, Берингова и Японского морей

Сооснователь китайской HNA Ван Цзянь погиб в результате несчастного случая

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru