Биограф Трампа заявил, что все книги президента США написаны "литературными неграми"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Журналист и автор биографической книги о Дональде Трампе Тимоти О'Брайан заявил, что все книги авторства президента США на самом деле написаны за него другими людьми.

На своей странице в твиттере журналист опубликовал ссылку на одно из сообщений Трампа в этой соцсети, отметив, что, вероятно, его написали за президента его сотрудники.

"Как бы там ни было, президент Трамп самостоятельно не писал ни одну из книг. Все они написаны за него специально нанятыми писателями", - отметил О'Брайа он в своем твиттере.

К настоящему моменту указанная запись Трампа удалена. Сообщение привлекло внимание общественности, поскольку в тексте твита Трампа, в котором он говорит о "поисках фейковыми СМИ ошибок в его твитах", содержалась грамматическая ошибка. В сообщении президент также отмечает, что является автором бестселлеров, и потому не стоит сомневаться в его литературном таланте и знании грамматики.