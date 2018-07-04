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Бакинское метро возобновило работу после энергоаварии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бакинский метрополитен в среду днем восстановил работу, нарушенную энергоаварией в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе метро.

"Деятельность Бакметрополитена уже восстановлена в нормальном режиме", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что метро Баку до конца среды будет закрыто для пассажиров.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по предварительным данным, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. Специалисты ведомства считают, что проблемы были вызваны аномальной жарой и связанным с ней ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

Вечером во вторник Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электричества.

В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в столице, полностью восстановлено.

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Теги: Баку, Азербайджан

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