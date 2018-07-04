К брату экс-президента Армении пришли сотрудники спецслужбы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят в центре Еревана оперативные действия в квартире брата бывшего президента республики Сержа Саргсяна Александра.

Ряд местных СМИ в прямом эфире ведут трансляцию из двора его дома. Часть сотрудников СНБ находится в квартире, другие, вооруженные автоматами, - стоят во дворе дома.

В пресс-центре СНБ Армении "Интерфаксу" подтвердили действия сотрудников спецслужб, однако воздержались раскрыть детали.

25 июня сообщалось, что Александр Саргсян был доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия. Позже сообщалось, что обнаруженное у него и в сопровождающем его автомобиле оружие было законным.

Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год, в этом апреле был избран премьером республики, но ушел с поста на фоне массовых протестов. Этот пост в мае занял представитель оппозиции Никол Пашинян.