Пещера в Таиланде, в которой застряли футболисты, станет достопримечательностью

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пещера Tham Luang в Таиланде, из которой спасатели готовятся эвакуировать 12 игроков местной футбольной команды и их тренера, станет достопримечательностью, пишет в среду The Bangkok Post.

Молодые футболисты и их тренер застряли в пещере 23 июня из-за сильных ливней, которые затопили вход. Они были найдены живыми в понедельник ночью, спасательная операция продолжается.

"Местные власти ожидают, что теперь многие иностранные и тайские туристы заинтересуются пещерой. Они также планируют организовать новый туристический маршрут по ее окрестностям", - пишет издание.

Город Чианграй, в котором расположена пещера, в прошлом году посетили 2,7 млн туристов. Власти рассчитывают, что их количество будет постепенно расти, в том числе, благодаря гостям с юга Китая.