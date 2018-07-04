Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, расследующие инцидент в городе Эймсбери, в результате которого пострадали два человека, направили собранные пробы в лабораторию Портон-Даун, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным канала, расследованием инцидента занялось контртеррористическое подразделение британской полиции. "Контртеррористическая полиция проводит расследование после того, как пара была обнаружена без сознания в доме в Эймсбери в субботу", - сообщает Sky News.

Агентство Associated Press сообщает, цитируя полицию Лондона, что "офицеры из контртеррористического подразделения работают совместно с коллегами из полиции Уилшира".

Ранее в среду полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня два человека были обнаружены в Эймсбери, что в примерно в 15 км от города Солсбери, в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет. Изначально полиция полагала, что состояние пострадавших связано с употреблением наркотиков, однако проводятся дополнительные исследования, и полиция готова рассматривать и другие версии произошедшего.

В городе Солсбери в марте 2018 года произошел инцидент с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые по утверждению британских властей были отравлены химическим веществом "Новичок".

В ходе расследования отравления Скрипалей полученные пробы также направлялись в лабораторию Портон-Даун.