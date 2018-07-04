В мире Отравление Сергея Скрипаля

Британские спецслужбы заподозрили применение в Эймсбери схожего с "Новичком" вещества

У обнаруженной ранее пары оказались симптомы отравления, схожие со случаем Скрипаля, пишет The Sun

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководители служб безопасности в Великобритании, занимающиеся расследованием отравления пары близ Солсбери, опасаются, что могло быть применено вещество, похожее на нервнопаралитический газ "Новичок", которым в марте 2018 года в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники.

"Руководители спецслужб опасаются, что эта пара попала под воздействие нервнопаралитического вещества, схожего с тем, которое было использовано при отравлении Сергея Скрипаля", - пишет газета.

"Медики выяснили, что пара была отравлена токсическими веществами, вызывающими схожие симптомы, что и в случае с бывшим полковником российской разведки и его дочерью Юлией", - продолжает издание.

В то же время, по данным The Sun, какая-либо информация о возможной связи новых жертв отравления с Россией или российскими спецслужбами отсутствует.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции, расследующие инцидент в городе Эймсбери, направили собранные пробы в Портон-Даун - в ту же лабораторию, которая проводила анализ образцов после отравлении Скрипалей.

Ранее в среду полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека были обнаружены в Эймсбери близ города Солсбери в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

В городе Солсбери в марте 2018 года произошел инцидент с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые по утверждению британских властей были отравлены химическим веществом "Новичок". Лондон обвиняет Россию в причастности к покушению, Москва отрицает все обвинения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
 Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунПробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун
Расследованием занялось контртеррористическое подразделение полицииПодробнее
 Два человека пострадали от неизвестного вещества около британского СолсбериДва человека пострадали от неизвестного вещества около британского Солсбери
Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянииПодробнее
 Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы
США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом домеПодробнее
Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
 Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на СкрипалейБританская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей
Полицейские утверждают, что подозреваемые сейчас находятся в РоссииПодробнее
 CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один
Встречи руководителей стран разного уровня пройдут в ФинляндииПодробнее
 В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаВ Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма
Пресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыВ РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы

Минстрой уточнил число обманутых дольщиков в России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСтранное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некрополь Подробнее

В Грозном загорелся центр занятости

Судно активистов с 60 спасенными в Средиземном море нелегалами прибыло в Барселону

Врио губернатора Приморья пожаловался Путину на перепродажу квот на рыбу и краба

Число находящихся за рубежом туристов "Натали Турс" оценили в 3,5 тысячи

Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Ростовской области

Спецпосланник генсека ООН провел переговоры с лидером йеменских повстанцев

Британские спецслужбы заподозрили применение в Эймсбери схожего с "Новичком" вещества

У обнаруженной ранее пары оказались симптомы отравления, схожие со случаем Скрипаля, пишет The Sun Подробнее

Адвокатов Карины Цуркан вновь не пустили в СИЗО к подзащитной

Водитель машины в Сочи сбил шесть человек на тротуаре

Китай к 2019 году разработает низкоскоростной поезд на магнитной подушке

Бразильский защитник Родриго Бекао перешел в ФК ЦСКА

Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию

Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюСейчас допуск родных в реанимацию - не обязанность больниц, а жест доброй воли со стороны главврача Подробнее

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиРейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru