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ЕС отложил выделение Молдавии денег из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Делегация Евросоюза в Молдавии официально сообщила о приостановлении выделения ЕС макрофинансовой помощи республике.

Как говорится в сообщении делегации в среду, Европейская комиссия уже сообщила об этом в ответах на запросы представителей молдавских СМИ, а также официально уведомила молдавские власти.

"Как уже отмечалось в этих сообщениях, выплаты в рамках программы макрофинансовой помощи обусловлены успешным внедрением некоторых мер, включенных в Меморандум о сотрудничестве, а также выполнением предварительных условий, касающихся соблюдения демократических механизмов, правового государства и прав человека", - напоминает делегация ЕС.

В документе отмечается, что, по мнению Европейской комиссии, "условия, касающиеся внедрения экономической политики, были выполнены".

"В то же время, оценка, сделанная комиссией совместно со службой внешних связей, показывает, что предварительные условия не были выполнены. Эта оценка была сделана на основе последних политических событий в Республике Молдова и, в частности, с учетом решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева. Как следствие, выплата первого транша из Программы макрофинансовой помощи была отложена", - подчеркивает делегация Евросоюза в Кишиневе.

На этой неделе в Страсбурге и Брюсселе побывали председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип. Они сообщили в среду утром, что "сотрудничество с ЕС продолжается и финансовая помощи будет предоставлена". Руководство Молдавии уже на протяжении года говорит о том, что первый транш из обещанных 100 млн евро макрофинансовой помощи "поступит в следующем месяце".

Как сообщалось ранее, решение о выделении Молдавии макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро на 2017-2018 годы было принято комитетами Европарламента еще в январе прошлого года. Европарламент утвердил это решение ровно год назад - 5 июля 2017 года. Из этой суммы 60 млн должны поступить в виде кредитов, а 40 млн - в виде грантов.

Ожидалось, что первый транш средств поступит до конца прошлого года. Однако выделение помощи было отложено из-за игнорирования Кишиневом рекомендаций Венецианской комиссии не менять избирательную систему. После этого, ЕС выдвинул жесткие условия - по десять условий о внедрении различных реформ для каждого транша помощи.

Экономические условия для получения первого транша были выполнены, и он должен был поступить в течение июля. Однако аннулирование результатов выборов мэра Кишинева, в которых кандидат от правой оппозиции одержал победу, привело к тому, что предоставление помощи вновь отложено на неопределенное время.

Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его соперник - 47,43%. Сразу после выборов, Чебан признал свое поражение и поздравил Нэстасе с победой. После этого социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

Все инстанции, в том числе Высшая судебная палата признали выборы "недействительными". Суды мотивировали свое решение призывами кандидатов к избирателям в день выборов. Суд расценил как "агитацию" в день выборов призывы выходить на голосование.

После этого Центральная избирательная комиссия приняла к сведению решения судов, прекратила избирательный процесс и постановила, что обязанности мэра Кишинева будет исполнять до следующих выборов в июне 2019 года и.о. мэра, который назначается Муниципальным советом.

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Теги: ЕС, Молдавия

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