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В Азербайджане возбудили дело из-за отключения света во всей стране

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с отключением энергосистемы страны в результате двух аварий во вторник, заявил генпрокурор Закир Гаралов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление служебными полномочиями" и "халатность". Создана следственно-оперативная группа, которая провела осмотр на месте происшествия и изъяла необходимую документацию и приступила к дознанию", - сказал Гаралов, выступая в среду на совещании при президенте Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, согласно предварительной информации, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градуса.

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Гаралов добавил, что также были допущены нарушение правил технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС, где и произошла авария.

"МЧС за последние три года направило руководителю "Азерэнержи" и его главному инженеру шесть письменных обращений о наличии проблем на станции, связанных с утечкой масла, отсутствия термоизоляции кабелей и других недостатках", - сказал ГгКроме этого, на станции не была налажена автоматическая система оповещения пожара, в шести мазутных котлах не были установлены системы охлаждения воды. "Все это стало причиной аварии. Специалисты убеждены, что "Азерэнержи" не до конца обеспечила страну системой релейной защиты", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако вечером во вторник Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

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Теги: Азербайджан

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