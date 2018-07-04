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Почти половина американцев назвала Трампа расистом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Результаты опроса Квиннипэкского университета (США) показали, что 49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом.

При этом согласно данным, опубликованным на сайте образовательного учреждения, 47% американских граждан не считают, что глава государства - расист.

В то же время, результаты опроса указывают на то, что большинство американских избирателей негативно оценивают личностные черты президента.

Так, около 58% участников опроса не считают Трампа честным человеком, а около 55% опрошенных думают, что действующий президент США не имеет необходимых лидерских качеств и не заботится об интересах обычных американцев.

Кроме того, результаты опроса показали, что около 53% американских избирателей одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. При этом положительное отношение к встрече выразили в основном республиканцы - они составили 87% опрошенных, одобряющих саммит глав государств России и США, который должен состояться 16 июля в Хельсинки.

Ранее члены Демократической партии США не раз обвиняли президента страны в расизме. В основном эти обвинения были связаны с миграционной политикой американской администрации.

Сам Трамп всегда отрицал подобные заявления. Так, общаясь с журналистами ранее в этом году, он заявил: "Я - самый нерасистский человек из всех, у кого вы когда-либо брали интервью".

Опрос Квиннипэкского университета проводился с 27 июня по 1 июля. В нем приняли участие 1020 американских граждан.

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Теги: США, Дональд Трамп

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