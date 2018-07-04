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МИД Ирана заявил протест в связи с задержанием своего дипломата в Германии

Сотрудника иранского посольства в Вене заподозрили в подготовке теракта

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Поверенный в делах ФРГ в Иране вызван в иранский МИД, где ему заявили протест в связи с задержанием в Германии сотрудника посольства Ирана в Австрии, сообщает в среду Информационное агентство Иранской республики (IRNA).

Также в МИД Исламской республики вызывали послов Франции и Бельгии.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана выразил серьезный протест Исламской республики в связи с арестом иранского дипломата и подчеркнул, что в соответствии с предусмотренным Венской конвенцией дипломатическим иммунитетом, его (дипломата - ИФ) следует освободить, незамедлительно и без условий", - заявил представитель МИД Ирана Бахрама Касеми.

Он отметил, что арест дипломата является заговором для разрушения ирано-европейских отношений в то время, как президент Ирана Хасан Рухани находится в Европе с целью сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

30 июня во французской коммуне Вильпент прошла конференция с участием Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующейся во Франции политической организацией. Ее основала Организация моджахедов иранского народа, ведущая борьбу против Исламской республики Иран.

В минувшие выходные сотрудник иранского посольства в Вене, имя которого не называется, был задержан в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на этой встрече представителей иранской оппозиции.

В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.

Посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".

Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.

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Теги: Германия, Иран

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