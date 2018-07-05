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Осужденный в США летчик Ярошенко заявил об ухудшении здоровья в новой тюрьме

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Приговоренный в США к 20-летнему сроку заключения российский летчик Константин Ярошенко заявил, что в новой тюрьме "Данбери" штата Коннектикут ему вообще не оказывают медицинскую помощь, при этом он все еще надеется вернуться домой в результате обмена на находящихся в тюрьмах РФ американских граждан, сообщает в четверг газета "Известия".

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"После первого посещения врача я понял, что дела здесь (в тюрьме "Данбери" - ИФ) обстоят еще хуже, чем в "Форт-Дикс". В той тюрьме работало много бывших военных медиков, поэтому учреждение не испытывало нехватки кадров. На протяжении многих лет я боролся за то, чтобы мне оказывали хоть какую-то минимальную (медицинскую - ИФ) помощь. И лишь благодаря этому у меня еще осталось несколько зубов. В "Данбери" совсем другое дело", - приводит издание слова Ярошенко.

При этом россиянин обратил внимание на то, что "в округе (где находится тюрьма "Данбери" - ИФ) живет довольно обеспеченное население, и профессионалы не хотят работать в тюрьме, когда есть возможность иметь собственные клиники. Поэтому там трудится лишь малоквалифицированный персонал, который умеет только выдирать зубы, но не лечить".

Ярошенко и члены его семьи все еще верят, что его "можно вернуть домой путем обмена на заключенных, сидящих в российских тюрьмах. Ведь теперь главным основанием для его перевода является постоянно ухудшающееся состояние здоровья", отмечается в статье.

"Я думаю, что все еще возможно задействовать механизм обмена меня на нужных США заключенных, отбывающих срок в России. Но, помимо этого, есть и другие способы - нужна лишь (политическая - ИФ) воля. Я еще надеюсь вернуться домой", - сказал он изданию.

О возможности обмена Ярошенко на 13 американских заключенных заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, однако американская сторона отказала Москве в такой возможности, пишут "Известия".

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

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Теги: США, Константин Ярошенко

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