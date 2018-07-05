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Основатель Megaupload проиграл суд о его экстрадиции в США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Новой Зеландии вынес решение, согласно которому немецкий предприниматель, основатель группы компаний Megaupload Ким Дотком и трое его коллег могут быть экстрадированы в США, сообщает в четверг Би-би-си.

Вопрос об экстрадиции бизнесмена теперь будет решаться министерством юстиции страны. Между тем, Дотком и трое других обвиняемых - Маттиас Ортманн, Брэм ван дер Колк и Финн Батато могут потребовать пересмотра решения в Верховном суде Новой Зеландии.

Сотрудники ныне закрытого файлообменника Megaupload и его основатель обвиняются Соединенными Штатами в сговоре с целью нарушения авторских прав и отмывания денег. Американская сторона утверждает, что правообладатели потеряли не менее $500 млн из-за Megaupload, Ким Дотком же настаивает, что он не может нести ответственность за других людей, которые использовали его сайт для нелегальной деятельности.

По данным канала, ранее Высокий суд Новой Зеландии вынес решение, по которому Дотком не может быть экстрадирован в США по обвинению в нарушении авторских прав, так как вменяемые ему нарушения не являются преступлением на территории Новой Зеландии. Однако, заявил судья, четверо обвиняемых могут быть переданы США по обвинению в мошенничестве.

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Теги: Ким Дотком, Megaupload

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