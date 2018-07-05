Во французском Нанте задержали 11 участников ночных беспорядков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Французские стражи порядка в ночь на четверг задержали 11 участников беспорядков в городе Нант на западе Франции, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что все эти люди причастны к погромам магазинов и поджогам автомобилей в центре города. Также они вступали в столкновения с полицейскими, забрасывали их бутылками с зажигательной смесью. Среди задержанных - четверо несовершеннолетних.

В результате беспорядков в некоторых районах города были серьезно повреждены некоторые общественные здания, в частности, библиотека. Кроме того, участники протестов в ночь на четверг подожгли не менее десяти автомобилей.

Протесты продолжаются в Нанте вторую ночь подряд. Они вызваны гибелью 22-летнего молодого человека от рук полицейских. По информации французских СМИ, вечером во вторник стражи порядка открыли огонь после того, как водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.

Между тем, по данным телеканала BFMTV, мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, что мог использоваться для транспортировки наркотических веществ.