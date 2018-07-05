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Режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен с 9 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в четверг заявил, что режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки госпереворота, будет отменен в понедельник 9 июля после того, как будет утвержден новый состав кабинета министров, сообщает агентство "Анадолу".

Кроме того, премьер объявил, что 6 июля будет подписано постановление с перечнем мер по противодействию террористической деятельности, которые начнут действовать сразу после того, как режим ЧП будет снят.

Ранее о том, что власти Турции не намерены продлевать режим ЧП, сообщали источники турецкой газеты Daily Sabah. В конце июня издание сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время закрытого совещания с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели заявлял о планах отказаться от режима чрезвычайного положения в стране.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

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Теги: Турция

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