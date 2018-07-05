В мире Наплыв мигрантов в Европу

Часть спасенных нелегалов с судна Lifeline отправили из Мальты во Францию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первая группа нелегальных мигрантов с судна Lifeline, которое Мальта ранее согласилась принять в своем порту, отправилась во Францию, сообщает в четверг агентство АР.

Мигранты вылетели во Францию в рамках договоренностей, согласно которым Мальта принимает судно Lifeline, но другие европейские страны размещают на своей территории часть нелегалов с него.

Изначально Мальта и Италия отказались принимать у себя судно Lifeline германской неправительственной организации c более чем 230 нелегальными иммигрантами на борту. Однако позже, после долгих споров на международном уровне мальтийские власти все же согласились принять судно, но с условием, что прибывшие нелегалы будут распределены между европейскими государствами. Эту инициативу поддержали еще восемь стран ЕС, в том числе Франция.

За последние несколько недель в Европе серьезно обострилась ситуация с нелегальными иммигрантами, которые пытаются через Средиземное море добраться до европейских берегов.

На прошлой неделе страны ЕС приняли решение об ограничении числа мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком нелегалов будут созданы специальные центры по приему беженцев. На саммите также договорились о наращивании финансирования инициатив Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть через их территорию в европейские страны.

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Теги: Франция, Мальта, мигранты, Lifeline

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