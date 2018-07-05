На аварийной ТЭС в Азербайджане произошел пожар

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На территории Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, из-за аварий на которой страна дважды за сутки оставалась без электроснабжения, в четверг утром произошел пожар, сообщает МЧС республики.

"В 08:25 по местному времени (7:25 по московскому времени) на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире произошел пожар. Пожарные прибыли на место в 08:28. Горело трансформаторное масло, разлившееся на площади 400 квадратных метров. Также горел ключ и изоляция одного из трансформаторов", - рассказали в ведомстве.

По его данным, пожар был потушен в 08:46. Повлек ли пожар новые проблемы в электроснабжении страны, не сообщается.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. По предварительной информации Госкомиссии, созданной для расследования причин инцидента, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

В вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%. Ремонтные работы на ТЭС продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил пожарной безопасности", "халатность" и "злоупотребление служебными полномочиями". Созданная экспертная комиссия в течение недели должна установить точные причины аварии на ТЭС.