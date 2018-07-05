Китайская Baidu начала выпуск первого в стране беспилотного автобуса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китайская технологическая компания Baidu начала массовое производство первого в Китае полностью самоуправляемого коммерческого автобуса.

Беспилотный автобус Apolong будет работать на дорогах Китая и других стран, заявил председатель и исполнительный директор Baidu Ли Яньхун.

Apolong способен без участия водителя объезжать препятствия и сворачивать. На первоначальном этапе автобус будет эксплуатироваться на туристических объектах, в аэропортах, промышленных парках и других закрытых и полузакрытых зонах с ограничением по скорости 20-40 км/ч, сообщает агентство "Синьхуа".

Apolong разработан Baidu совместно с китайским производителем автобусов King Long и появится в нескольких китайских городах, включая Пекин, Шэньчжэнь, Ухань и Пинтан. По словам Ли Яньхуна, объем производства автобусов на базе в городе Сямэнь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая уже составил 100 единиц.

Baidu также намерена осваивать зарубежные рынки. Вместе с King Long и SB Drive, подразделением автономного вождения японской SoftBank Group, планируют вывести Apolong на дороги Токио и других городов Японии в начале 2019 года.