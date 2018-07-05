Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал Sky News.

"Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - ИФ) уведомила ОЗХО о недавнем инциденте", - сообщает телеканал.

"Все мои мысли с жертвами и с жителями Эймсбери и Солсбери", - сказала Мэй, отметив, что после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем жители Солсбери показали "невероятную храбрость, спокойствие и стойкость". Также Мэй пообещала, что британские власти продолжат оказывать поддержку местным жителям.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что ключевым направлением расследования является возможность связи отравления в Эймсбери с "делом Скрипалей".

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В полиции сообщили, что сначала была госпитализирована Стерджес. Очевидцы рассказали, что перед тем, как потерять сознание, женщина жаловалась на головную боль, потом у нее изо рта пошла пена. Затем пена изо рта начала идти и у Роули, друг пары рассказал, что пострадавший не реагировал на происходившее вокруг, издавал странные звуки и "был в состоянии как у зомби". Роули впоследствии также доставили в больницу.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.