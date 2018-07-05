В мире Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал Sky News.

В миреЭкс-глава ФСБ заподозрил лаборанта из Портон-Дауна в отравлениях в ВеликобританииЧитать подробнее

"Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - ИФ) уведомила ОЗХО о недавнем инциденте", - сообщает телеканал.

"Все мои мысли с жертвами и с жителями Эймсбери и Солсбери", - сказала Мэй, отметив, что после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем жители Солсбери показали "невероятную храбрость, спокойствие и стойкость". Также Мэй пообещала, что британские власти продолжат оказывать поддержку местным жителям.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что ключевым направлением расследования является возможность связи отравления в Эймсбери с "делом Скрипалей".

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В полиции сообщили, что сначала была госпитализирована Стерджес. Очевидцы рассказали, что перед тем, как потерять сознание, женщина жаловалась на головную боль, потом у нее изо рта пошла пена. Затем пена изо рта начала идти и у Роули, друг пары рассказал, что пострадавший не реагировал на происходившее вокруг, издавал странные звуки и "был в состоянии как у зомби". Роули впоследствии также доставили в больницу.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Эймсбери

Новости по теме

В мире
Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеЕвропарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве
В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских правПодробнее
 В МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушение
По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со СкрипалямиПодробнее
 Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
 В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаВ миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииВ миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери

Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМОна заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июля Подробнее

В Перми осудили условно коммерсанта, виновного в падении на детей части сцены

В КПРФ усомнились в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы

Киев согласился рассмотреть обмен журналиста Вышинского

Глава Ростуризма обсудил с турецкой стороной ситуацию вокруг "Натали Турс"

Китайская Baidu начала выпуск первого в стране беспилотного автобуса

МЧС вызвалось помочь в спасении детей из таиландской пещеры

Во Франции скончался журналист и кинорежиссер Клод Ланцман

Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

По ее словам, за время голодовки украинский режиссер потерял 15 кг, но его состояние удовлетворительное Подробнее

Президента Македонии лишили возможности заблокировать переименование страны

Зоопарк Тбилиси отказался одолжить грузинскому политику страуса для похода в суд

Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве

Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеВ случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских прав Подробнее

Третьяковка объяснила выдворение посетителей борьбой с нелегальными гидами

В музее заявили, что их сотрудники "достаточно компетентны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность" Подробнее

Гидрометцентр дал предварительный прогноз на матчи 1/2 финала ЧМ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru