В мире Отравление Сергея Скрипаля

Отравившиеся в Эймсбери не посещали те же места, что и Скрипали

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский министр внутренних дел Саджид Джавид в четверг заявил, что нет данных, указывающих на то, что отравившаяся в британском городе Эймсбери пара посещала те же места, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Нет данных, свидетельствующих о том, что мужчина или женщина, которые находятся в больнице, посещали какие-либо из мест, которые ранее посещали Скрипали (и где, как предполагается, могли быть отравлены - ИФ)", - сказал он, выступая в палате общин в четверг.

"Наше предположение заключается в том, что пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в другом месте, расположенное не в тех зонах, в которых мы проводили нашу первоначальную операцию по ликвидации (следов отравляющего вещества - ИФ)", - добавил он.

Джавид призвал не делать поспешных выводов по инциденту в Эймсбери и заявил, что работа полиции по этому делу займет некоторое время. Он отметил, что возможная связь между "делом Скрипалей" и инцидентом в Эймсбери является основным направлением расследования.

"Но мы не должны делать поспешные выводы, мы должны дать полиции пространство и время, чтобы они провели свое расследование. Работа полиции займет время", - заявил он в британском парламенте.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что они получили отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на РФ.

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Теги: Великобритания

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