Мединский предложил посвятить "Ночь кино" юбилею Курской битвы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил Фонду кино отразить 75-летие победы над фашистами на Курской дуге в программе "Ночи кино", а также обсудить с киносетями возможность в дни праздника в рекламном блоке рассказать зрителям о фильмах, посвященных этому событию.
"День победы в Курской битве практически совпадают с Днём кино национальным. У нас присутствует руководитель Фонда кино и представители крупнейших киносетей. Вот есть такая идея: возможно в "Ночь кино" как-то эту историю озвучить и обыграть. Совпадение почти, действительно, день в день",- сказал министр на заседании Оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Курской битвы.
Одновременно министр обратился к представителям киносетей "с просьбой подумать, как можно эту историю довести до максимального количества целевой аудитории".
"Никто не говорит им показывать фильм "Освобождение" на коммерческих сеансах, но, может быть, в рамках рекламных блоков Фонд кино мог бы заказать какие-то короткие 30-секундные ролики, посвященные фильмам о Курской дуге с наложенной информацией о том, что это было на самом деле",- отметил глава Минкультуры.
По мнению министра, "если это технически возможно, много молодежи узнало бы для себя что-то новое".
Битва на Курской дуге, начавшаяся 5 июля 1943 года, считается одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне, так как стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону советских войск. Сражение завершилось 23 августа 1943 года. Это день впоследствии был объявлен днём воинской славы России и стал отмечаться как день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Белгород, Курск и Орёл стали первыми российскими городами, которые удостоились почетного звания "Город воинской славы".