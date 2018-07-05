Мединский предложил посвятить "Ночь кино" юбилею Курской битвы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил Фонду кино отразить 75-летие победы над фашистами на Курской дуге в программе "Ночи кино", а также обсудить с киносетями возможность в дни праздника в рекламном блоке рассказать зрителям о фильмах, посвященных этому событию.

"День победы в Курской битве практически совпадают с Днём кино национальным. У нас присутствует руководитель Фонда кино и представители крупнейших киносетей. Вот есть такая идея: возможно в "Ночь кино" как-то эту историю озвучить и обыграть. Совпадение почти, действительно, день в день",- сказал министр на заседании Оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Курской битвы.

Одновременно министр обратился к представителям киносетей "с просьбой подумать, как можно эту историю довести до максимального количества целевой аудитории".

"Никто не говорит им показывать фильм "Освобождение" на коммерческих сеансах, но, может быть, в рамках рекламных блоков Фонд кино мог бы заказать какие-то короткие 30-секундные ролики, посвященные фильмам о Курской дуге с наложенной информацией о том, что это было на самом деле",- отметил глава Минкультуры.

По мнению министра, "если это технически возможно, много молодежи узнало бы для себя что-то новое".