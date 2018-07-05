Верховный суд Чечни отказался перевести в другой регион рассмотрение дела Титиева

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела главы регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в гранении наркотиков, сообщили в пресс-службе правозащитной организации.

"В изменении территориальной подсудности - переносе рассмотрения дела в другой регион - отказано", - сказали в "Мемориале".

С ходатайством об изменении территориальной подсудности выступал адвокат Титиева Илья Новиков. По его словам, все адвокаты Титиева живут не в Грозном; кроме того, защитники опасаются, что решение по делу будет неправосудным "из-за давления, которое представители исполнительной власти Чечни уже оказали на представителей судебной".

В качестве альтернативных мест рассмотрения дела Новиков предлагал Гагаринский суд Москвы или Московский окружной суд.

Ранее суд продлил арест Титиева до 25 июля.

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма".

Правозащитник вину не признает и настаивает, что марихуану ему подбросили. Накануне Генпрокуратура РФ велела проверить заявление провозащитника о подброшенных ему наркотиках.