В Египте приговорили бывшего советника экс-президента Мурси к пожизненному заключению

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Египетский суд обвинил бывшего советника по вопросам экономики отстраненного от власти президента Египта Мухаммеда Мурси Абдуллу Шехата и еще 13 человек в преступной деятельности и приговорил их к пожизненному лишению свободы, сообщает в четверг египетские издание Ahram.

Согласно сообщениям, суд обвинил Шехата и других подсудимых в незаконном владении оружием, участии в деятельности нелегальной группировки, а также "нарушении свобод граждан".

По версии прокурора, осужденные занимались созданием шумовых гранат и планировали подвергнуть рискам жизненно важную инфраструктуру Египта, в частности энергосистемы, дестабилизировав тем самым обстановку в стране.

Кроме того, по информации местного телевидения, в рамках этого дела суд приговорил еще шесть человек к 15 годам тюремного заключения и одного человека к 10 годам лишения свободы.

Мурси находился у власти в стране около года. В 2013 году он был свергнут в ходе военного переворота, после чего был взят под стражу. Ранее суд обвинил Мурси в незаконном сотрудничестве с Катаром, а также расправе над протестующими в декабре 2012 года и приговорил экс-президента к 45 годам тюремного заключения.