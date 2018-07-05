Главные новости
В РоссииGoogle напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"В миреУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовВ РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата
В мире

В Италии предложили снять оружейное эмбарго с Ливии в связи с нелегальной миграцией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Италии хотели бы отмены оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, чтобы ливийские власти смогли более эффективно бороться с нелегальной иммиграцией в Европу, заявил в четверг глава итальянского МВД Маттео Сальвини.

"Перевозчики людей и контрабандисты оружия, очевидно, игнорируют его (эмбарго - ИФ) и вооружаются, как хотят, в то время как единственными, на кого воздействуют (ограничительные меры ООН - ИФ), являются законные власти", - цитируют западные СМИ министра после переговоров с вице-премьером Ливии Ахмедом Майтыгом.

При этом министр вновь указал на опасность миграционного кризиса и сказал, что "если мы не заблокируем потоки (нелегалов - ИФ), то это будет проблемой для всех". Он также назвал нынешнюю ситуацию в этой области "опасной".

В то же время Сальвини пояснил, что он хотел бы регулируемой и безопасной иммиграции для тех, кто "имеет право приехать в Италию". По ее словам, он предпочел бы увидеть "прибывающих на самолете, предпочтительно, первым классом".

СМИ напоминают, что оружейное эмбарго в отношении Ливии было введено в 2011 году после начала конфликта в этой стране.

По данным западных СМИ, позднее, в период с 2014 года, в Италию через Средиземное море прибыли более 640 тыс. нелегальных иммигрантов. Однако в 2017 году число прибывающих значительно сократилось.

Ранее Сальвини заявлял, что намеченные на 2019 год выборы в Европарламент станут "референдумом, на котором будет стоять выбор между Европой без границ и с массовой иммиграцией и Европой, которая обеспечивает защитой своих граждан".

Сальвини также призывал к созданию единого европейского альянса против "массовой иммиграции".

Заявления министра прозвучали на фоне обострения отношений между рядом европейских государств из-за ситуации вокруг приема мигрантов. В июне Италия заняла жесткую позицию по этому вопросу, несколько раз отказавшись принять в своих портах суда с нелегалами на борту, которые стремились через Средиземное море добраться из Африки в Европу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Италия, Ливия

Новости по теме

В мире
У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов
Спасены 89 человек, около 50 считаются пропавшими без вестиПодробнее
 Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеЕвропарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве
В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских правПодробнее
 В МВД Великобритании не квалифицировали отравление в Эймсбери как покушениеВ МВД Великобритании не квалифицировали отравление в Эймсбери как покушение
По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со СкрипалямиПодробнее
 Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
 Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииGoogle напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"В миреУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовВ РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаЭкономика"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2В миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

Белый дом не исключил конкретных соглашений на встрече Трампа и Путина

Бастрыкин обсудил вопросы международного розыска с главой Интерпола

Германия выдала ордер на арест тунисца по подозрению в помощи террористу Амри

В Мексике произошло несколько взрывов на заводе фейерверков

Папуа-Новая Гвинея отозвала признание независимости Косова

В Италии предложили снять оружейное эмбарго с Ливии в связи с нелегальной миграцией

Тель-Авив пригрозил сирийской армии превентивным ударом

Израиль опасается входа сирийцев в демилитаризованную зону ООН на Голанских высотах Подробнее

МТС увеличила долю в МТС-банке до 55%

СМИ назвали местом встречи Трампа и Путина дворец президента Финляндии

Что произошло за день: четверг, 5 июня

В Думе назвали размер депутатской пенсии, в Лондоне отказались считать новое отравление "Новичком" покушением, у Пхукета - крупное кораблекрушение Подробнее

У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов

У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовСпасены 89 человек, около 50 считаются пропавшими без вести Подробнее

Путин признал, что не все россияне ощущают позитив в экономике

Президент РФ обратил внимание на сохранение системных проблем в российской экономике Подробнее

Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля

Фотохроника 5 июля

Фотохроника 5 июля6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru