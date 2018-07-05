В Италии предложили снять оружейное эмбарго с Ливии в связи с нелегальной миграцией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Италии хотели бы отмены оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, чтобы ливийские власти смогли более эффективно бороться с нелегальной иммиграцией в Европу, заявил в четверг глава итальянского МВД Маттео Сальвини.

"Перевозчики людей и контрабандисты оружия, очевидно, игнорируют его (эмбарго - ИФ) и вооружаются, как хотят, в то время как единственными, на кого воздействуют (ограничительные меры ООН - ИФ), являются законные власти", - цитируют западные СМИ министра после переговоров с вице-премьером Ливии Ахмедом Майтыгом.

При этом министр вновь указал на опасность миграционного кризиса и сказал, что "если мы не заблокируем потоки (нелегалов - ИФ), то это будет проблемой для всех". Он также назвал нынешнюю ситуацию в этой области "опасной".

В то же время Сальвини пояснил, что он хотел бы регулируемой и безопасной иммиграции для тех, кто "имеет право приехать в Италию". По ее словам, он предпочел бы увидеть "прибывающих на самолете, предпочтительно, первым классом".

СМИ напоминают, что оружейное эмбарго в отношении Ливии было введено в 2011 году после начала конфликта в этой стране.

По данным западных СМИ, позднее, в период с 2014 года, в Италию через Средиземное море прибыли более 640 тыс. нелегальных иммигрантов. Однако в 2017 году число прибывающих значительно сократилось.

Ранее Сальвини заявлял, что намеченные на 2019 год выборы в Европарламент станут "референдумом, на котором будет стоять выбор между Европой без границ и с массовой иммиграцией и Европой, которая обеспечивает защитой своих граждан".

Сальвини также призывал к созданию единого европейского альянса против "массовой иммиграции".

Заявления министра прозвучали на фоне обострения отношений между рядом европейских государств из-за ситуации вокруг приема мигрантов. В июне Италия заняла жесткую позицию по этому вопросу, несколько раз отказавшись принять в своих портах суда с нелегалами на борту, которые стремились через Средиземное море добраться из Африки в Европу.