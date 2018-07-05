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Белый дом не исключил конкретных соглашений на встрече Трампа и Путина

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель администрации США не исключил, что саммит лидеров США и России Дональда Трамп и Владимир Путин приведет к принятию конкретных соглашений между Вашингтоном и Москвой, сообщило в четверг американское издание Politico.

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"Я не исключаю, что по итогам встречи (лидеров двух стран - ИФ) будут заключены конкретные соглашения", - привело издание слова неназванного представителя американской администрации. При этом он добавил, что две стороны "пока не обсуждали такие вопросы, как вмешательство в выборы и пагубная деятельность, а такие обсуждения действительно должны иметь место".

"Нельзя решить проблемы, не обсуждая их", - отметил представитель Белого дома.

При этом он подчеркнул, что "сам факт проведения саммита на таком уровне уже является результатом".

Ранее сообщалось, что на саммите президентов США и РФ 16 июля в Хельсинки Трамп и Путин проведут встречу один на один. За этим последует встреча в расширенном формате американских и российских делегаций и рабочий обед.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин

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