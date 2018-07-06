Российские военные медики организуют прививочные пункты в сирийской провинции Хама

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Беженцы начали возвращаться в населенный пункт Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама; чтобы избежать эпидемий российские военные медики организуют прививочные пункты.

"В данном населенном пункте люди могут быть эндемичны по брюшному тифу, по вирусному гепатиту А. Была организована вакцинация мирных жителей брюшно-тифозной вакциной и вакциной от гепатита А", - рассказал российский военный врач Вячеслав Большаков.

Он также добавил, что администрация населенного пункта проводила разъяснительную работу среди населения, люди по желанию обращались в прививочные пункты, проводилась вакцинация.