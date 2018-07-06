Что случилось этой ночью: пятница, 6 июля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Главу секты "Аум Синрикё" и его сподвижников казнили в Японии. За сектой числится газовая атака в токийском метро, и она запрещена в России.

- Дональд Трамп рассказал, чего ждет от своей встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Вместе с тем Белый дом не исключил, что во время встречи могут быть достигнуты конкретные соглашения.

- Правящая коалиция немецкого бундестага договорилась по миграционному вопросу, и министр внутренних дел Зеехофер не уйдет в отставку.