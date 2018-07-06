Трое украинских военных погибли из-за разрыва миномета на Ровенском полигоне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На Ровенском полигоне в одной из воинских частей произошел, предварительно, разрыв миномета, в результате трое военнослужащих погибли, еще девять получили различные ранения. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

"6 июля в 05:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин произошедшего на огневой позиции.

В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.

На странице Генерального штаба ВСУ в фейсбуке указано, что трагедия произошла на 233-м Ровенском общевойсковом полигоне.