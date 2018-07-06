Большинство россиян предположили победу национальной сборной над Хорватией

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более половины россиян уверены, что сборная России обыграет футбольную команду Хорватии, обратного результата ожидает лишь каждый седьмой респондент, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 56% опрошенных полагают, что в матче с Хорватией победа будет за российской командой. Каждый десятый респондент уверен, что будет ничья, а 15% опрошенных полагают, что в матче выиграет хорватская команда.

Каждый третий опрошенный (32%) считает, что российская сборная дойдет до полуфинала, и 14% респондентов полагают, что удастся выйти в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14% россиян.

"Верим в команду!" - так можно охарактеризовать настроение большинства россиян перед матчем с хорватами. Сборная уже превзошла ожидания российских болельщиков, и теперь в победу на чемпионате мира начинают верить не только мечтатели, которые надеялись на чудо, но и бывшие скептики, которые не ожидали даже выхода национальной сборной из группы. В любом случае наша команда уже оправдала надежды россиян", - комментирует результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, которого цитируют в пресс-службе социологического центра.

Согласно результатам опроса, Россия и Бразилия являются фаворитами мундиаля - 20% и 14% респондентов соответственно. Третье место занимает сборная Франции - 4%. В пользу сборной Хорватии высказались 2% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 4 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Российская сборная сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в субботу.