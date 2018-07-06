Число жертв крушения у Пхукета судна с туристами выросло до 40 человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 40 человек, по последним данным, погибли в результате крушения туристического судна "Феникс" у острова Пхукет в Таиланде, сообщает в пятницу местная газета The Nation.

Еще 16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о восьми жертвах кораблекрушения.

Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм. По данным издания, на борту судна находились в общей сложности 105 человек. В частности, 93 из них - туристы, основная часть которых приехала на отдых в Таиланд из Китая. Также на борту находились 12 членов экипажа.

В четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс" и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России. В последних двух случаях все были спасены.