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СМИ сообщили о согласии боевиков на юге Сирии на перемирие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Действующие в сирийской провинции Деръа боевики согласились на установление режима прекращения огня, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванные источники.

В твиттере телеканала отмечается, что подобные данные о прекращении огня появились после старта переговоров между представителями вооруженной сирийской оппозиции и РФ.

За последние дни боевики потерпели серию поражений от сирийских правительственных сил, проводящих масштабное наступление на юго-западе Сирии. Так, по сообщению ресурса "Аль-Масдар", в пятницу военные захватили последний населенный пункт перед городом Деръа - административным центром одноименной провинции.

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Теги: Сирия, Деръа

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