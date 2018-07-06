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Возросло число жертв взрыва миномета на учениях украинской армии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли четверо украинских военнослужащих, сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

"Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, еще четверо ранены. Двое из погибших - жители Ужгорода, один - Перечина", - говорится в сообщении ОГА.

Отмечается, что погибли военные 15-го горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Ранее со ссылкой на военную прокуратуру сообщалось о трех погибших и девяти раненых.

Отмечается, что причиной ЧП стал взрыв мины в стволе миномета.

"Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета", - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

На месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровенского гарнизона, заведено уголовное дело.

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Теги: Украина

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