В Вене началось первое министерское заседание по иранскому атому после выхода США из сделки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Вене началось заседание Совместной комиссии по реализации соглашения по иранскому атому на уровне глав МИД.

Это первая министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с момента выхода США из сделки. Инициатива проведения этой встречи принадлежит Тегерану.

В заседании, проходящем под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини, принимают участие главы МИД России, Китая, Франции, Великобритании, ФРГ и Ирана. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из СВПД и восстановлении санкций против Ирана. Другие участники соглашения, в том числе Россия, в свою очередь сообщали о приверженности его выполнению.