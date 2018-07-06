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В Великобритании заявили о возможности атак со стороны России после ЧМ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Британские разведслужбы готовятся к атаке против Великобритании после того, как в России завершится чемпионат мира по футболу, сообщила газета The Times.

Разведслужбы находятся в полной готовности в ожидании покушения на убийство или кибератаки на важные объекты инфраструктуры, например, на систему водоснабжения, сказал газете источник в сфере безопасности. "Это серьезно", - заявил этот источник.

Собеседники газеты в правительстве Великобритании придают возможности атаки не столь большое значение, однако отмечают, что власти осознают вероятность подобных действий со стороны враждебных государств.

"Конечно, есть осознание возможности атаки со стороны вражеских государств, в том числе, России. Это то, что мы очень ясно понимаем", - заявил один из источников в правительстве.

Высокопоставленный источник The Times в военной сфере заявил, что, по его мнению, Россия может предпринять что-то в отношении Великобритании еще до окончания чемпионата мира 15 июля.

В марте Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда премьер Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Россия, ЧМ-2018
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