Украина решила добавить журналисту Вышинскому обвинение в хранении оружия

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", - написала Сарган в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, в ходе обысков в арендованном банковском сейфе Вышинского были обнаружены и изъяты пистолет и патроны к нему. "По результатам судебно-баллистической экспертизы указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906", - отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет "прокуратура Крыма".

Украинские правоохранители задержали руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. 17 мая Херсонский горсуд арестовал журналиста, добиться отмены этого решения защите не удалось.

В Москве считают дело Вышинского политическим и требуют его немедленного освобождения .