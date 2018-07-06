Устроившую драку на борту самолета россиянку по прилете депортировали из Израиля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Израиля не пустили в страну россиянку, устроившую дебош на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Тель-Авив, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту "Бен Гурион".

"Сотрудники полиции утром в четверг прибыли к российскому самолету по вызову российского экипажа сразу после приземления. Бортпроводники российского перевозчика "Аэрофлот" передали в руки полицейских пассажирку, злоупотребившую во время полета алкоголем и устроившую на борту драку", - сказал источник.

Полицейские составили на женщину протоколы, ей было отказано во въезде в Израиль. "На вечернем рейсе российского национального перевозчика женщина была депортирована обратно в Россию", - сказал источник.

Отмечается, что бортпроводники рейса по прилете в Израиль пожаловались на незначительные травмы, которые, по их утверждениям, нанесла им пассажирка. Также травмы получил сидящий рядом с ней пассажир.

"Один из пассажиров, мужчина, получил легкую травму лица, бортпроводники многочисленные ссадины, пытаясь урезонить буйную пассажирку", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе московского межрегионального управления на транспорте следственного комитета "Интерфаксу" сообщили, что проведут проверку из-за дебоша на борту самолета.