В Лондоне разрешили запустить надувного "малыша-Трампа" во время визита президента США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мэр Лондона Садик Хан в пятницу согласовал с активистами акцию, в рамках которой над центром города появится большой надувной шар в виде президента США Дональда Трампа в подгузнике во время визита американского лидера в Великобританию, сообщает газета The New York Times.

Надувной "малыш-Трамп" является атрибутом активистского движения Stop Trump, выступающего против визита президента США в Соединенное Королевство.

Британским активистам удалось собрать десять тысяч подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить запуск воздушного шара. Они планируют устраивать акции протеста во время пребывания в стране Трампа. Визит президента США начнется 13 июля.