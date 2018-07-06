Тайские школьники пока не осилят путь из затопленной пещеры вплавь

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Участники школьной футбольной команды, оказавшимся в ловушке в одной из пещер в Таиланде вместе с тренером, могут ходить, но им не хватит сил плыть под водой, сообщает в пятницу сайт канала Би-би-си со ссылкой на губернатора провинции губернатор провинции Чианг Рай Наронгсака Оссатанакорна.

Отвечая на вопрос о том, будет ли предпринята попытка эвакуировать детей ночью, если начнется дождь, Оссатанакорн отметил, что "мальчики не могут плыть под водой в это время". По словам губернатора, со школьниками все в порядке, они могут нормально дышать в пещере. Он также рассказал, что родители подростков передали письма для них, но он не смог точно сказать, дошли ли они до адресатов.

Как сообщалось, 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет из состава футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере в результате вызванного ливнями наводнения. Их обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

Операция по их выводу на поверхность разрабатывается, наиболее вероятным способом эвакуации считают подводный, поскольку в противном случае спада воды придется ждать несколько месяцев. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.

Ранее в пятницу сообщалось, что отставной военный водолаз тайского спецназа погиб, возвращаясь из пещеры после доставки баллонов с кислородом для детей.

В то же время, командир спецназа заявил в пятницу, что время для вывода детей на поверхность ограничено, поскольку дети не могут дожидаться окончания сезона муссонных дождей под землей. "Сначала мы думали, что дети могут оставаться в пещере длительное время, но сейчас обстоятельства изменились, время у нас лимитировано", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, сезонные ливневые дожди в этом районе Таиланда могут усилиться. Это может свести на нет все усилия по откачиванию воды из пещеры насосами.