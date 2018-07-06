Скотланд-Ярд призвал не ждать скорых результатов расследования инцидента в Эймсбери

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Расследование отравления в британском Эймсбери может занять недели и даже месяцы, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, распространенном в пятницу.

"Это сложное и быстро продвигающееся расследование, участие в котором принимают около 100 следователей контртеррористического отдела (британской полиции - ИФ)... а также их коллеги из полиции графства Уилтшир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи определили и допросили несколько "ключевых свидетелей", а также занимаются изучением более чем 1,3 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районах, где пострадавшие могли бывать перед отравлением.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что оба пострадавших - британские подданные Чарли Роули и Дон Стерджес - все еще находятся в больнице в критическом состоянии.

Несколько районов в Эймсбери и Солсбери, где Роули и Стерджес предположительно побывали перед тем, как попасть в больницу, остаются в оцеплении.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавших доставили в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Следователи пока затрудняются сказать, есть ли связь между этими двумя происшествиями.