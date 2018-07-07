США и КНДР договорились создать рабочие группы по денуклеаризации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне достигнута договоренность о создании рабочих групп, задачей которых будет контроль над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Также сообщается, что, помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В пятницу госсекретарь прибыл в Пхеньян, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. На нем лидеры двух стран договорились работать над денуклеризацией КНДР. Тогда Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.