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Число жертв ливней в Японии достигло 35 человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильнейших дождей в Японии выросло до 35 человек, сообщает японский телеканал NHK.

Еще 47 человек считаются пропавшими без вести.

Проливные дожди вызвали оползни и затопления в префектурах Киото, Окаяма, Хиросима, что осложняет поисково-спасательные операции.

Власти уже отдали распоряжение более чем 1,6 млн человек эвакуироваться из зоны бедствия, расположенной, в основном, в западной части Японии.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ситуацию "крайне серьезной".

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

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Теги: Япония

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