В мире

На саммите "Открытого правительства" в Тбилиси выступит робот с саудовским гражданством

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Робот София, ставший первым в мире роботом с гражданством, выступит с речью на саммите международной организации "Открытое правительство" (Open Government Partnership, OGP), сообщают грузинские СМИ.

Саммит пройдет в Тбилиси 17-19 июля, участие в нем примут представители более 70 стран.

Робот София 18 июля выступит на сессии, посвященной публичным сервисам и инновациям. Сессия пройдет в парке Мтацминда в грузинской столице.

Человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, в октябре 2017 года стала первым в мире роботом, которому было присвоено гражданство. В частности, София стала подданной Саудовской Аравии.

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Теги: Тбилиси
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