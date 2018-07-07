Пхеньян остался недоволен переговорами с Госсекретарем США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти КНДР после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на этой неделе подвергли критике взгляды Вашингтона на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В заявлении переговоры и позиция Вашингтона названы "заслуживающими сожаления". При этом в МИД КНДР уточнили, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования.

В МИД КНДР отметили, что таким образом США предают дух сингапурского саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Помпео перед тем, как отправится в Токио, заявил, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном лидерами, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.