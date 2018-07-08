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Военные будут бороться с последствиями оползней в грузинской Сванетии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии, Верховный главнокомандующий Георгий Маргвелашвили издал приказ об использовании грузинских вооруженных сил для реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием на территории Местийского муниципалитета региона Самегрело-Земо Сванети.

"Согласно первому пункту статьи 100 Конституции Грузии, допустить использование следующих подразделений Вооруженных сил: Восточное командование сухопутных войск вооруженных сил Грузии; Командование логистического обеспечение Генерального штаба Вооруженных сил Грузии", - говорится в приказе, опубликованном на сайте главы государства.

Приказ вступает в силу с момента подписания.

Для утверждения приказа президента 8 июля в парламенте Грузии состоится внеочередное заседание.

В поселке Чубери и окрестных его 10 селах в грузинском высокогорном регионе Сванетии третий день продолжается борьба с водной стихией, обрушившейся на них в результате схода большой горной массы в русло реки Ненскра.

В зоне стихийного бедствия находятся до 200 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, а также сотрудники Департамента по особым заданиям МВД Грузии. Их работу по ликвидации последствий стихии координирует чрезвычайный штаб во главе с губернатором региона Самегрело-Земо Сванети Леваном Шония.

5 июля сильный дождь спровоцировал сход оползня и селевых потоков в районе поселка Чубери Местийского муниципалитета, в результате чего река Ненскра вышла из берегов, разрушила дороги и снесла все мосты, связывающие этот поселок с внешним миром. Мощные потоки воды и селя несли с собой большие деревья и камни, подтопили весь центр Чубери, в котором проживает более 1 тысячи человек, а также находящиеся в ущелье Ненскра другие села. Стихия разрушила и повредила дома и приусадебные участки местных жителей, уничтожила домашний скот, сельскохозяйственные угодья.

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Теги: Грузия, Сванетия

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