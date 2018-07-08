Незаконные группировки нарушили перемирие в Латакии и Алеппо

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в Сирии в течение суток зафиксированы три случая нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил в субботу журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"В результате успешно проведенных переговоров большая часть командиров незаконных вооружённых формирований в провинции Дэръа приняла решение о прекращении вооруженного сопротивления и переходе на сторону сирийского правительства. В соответствии с достигнутыми договоренностями незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в освобожденном населенном пункте Муссейфа провинции Эс-Сувейда, в котором сосредоточились сотни беженцев, вышедших из зоны боевых действий. Жителям передано более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны, доставлено 15 тыс. литров питьевой воды.

В провинции Риф Дамаска представителями Центра проведена очередная гуманитарная акция в населенном пункте Бабилла. Администрации населенного пункта переданы строительные материалы для восстановления средней школы.

Отмечается, что на большей части Сирии созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 408 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 119 человек.