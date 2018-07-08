Не менее девяти человек погибли при нападении на здание министерства в Сомали

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Как минимум девять человек убиты в результате нападения боевиков на здание министерства внутренних дел и сил безопасности Сомали, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Нападение произошло в субботу. Три боевика ворвались в здание, которое находится в столице страны, Могадишо. Перестрелка продолжалась два часа, все боевики ликвидированы. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Это был рабочий день для большинства сотрудников министерства. Люди оказались запертыми внутри здания. Очевидцы сообщили, что некоторые из них прыгали из окон, пытаясь бежать, это приводило к травмам и смерти. Не менее 13 человек ранены.

Группировка "Аш-Шабаб" действует преимущественно на территории Сомали и является подразделением "Аль-Каиды", запрещенной на территории России.