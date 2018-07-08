Борис Джонсон раскритиковал планы Мэй по сделке с ЕС в рамках Brexit

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон раскритиковал планы премьер-министра страны Терезы Мэй по таможенным отношениям с ЕС, сообщает телеканал "Би-би-си".

Несмотря на критику, отмечает телеканал, Джонсон согласился поддержать позицию Мэй на встрече кабинета министров.

В ходе встречи 6 июля британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В частности, они согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает "Би-би-си", будет нацелено на создания "объединенной таможенной территории". Мэй заявила, что такой план позволит обеспечить исполнение Brexit.

По данным телеканала, Джонсон заявил, что планы Мэй могут сделать Великобританию "вассальным государством" и стать "серьезным ограничителем для свободной торговли".

Источник телеканала заявил, что министр делал эти замечания с иронией.

Ранее он критиковал те варианты таможенных отношений с ЕС, которые не дадут Великобритании контроль над ее торговой политикой, и будут создавать зависимость от ЕС.