Сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit в МИД назвали очередным бредом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что посол России в Великобритании Александр Яковенко якобы 11 раз тайно встречался с бизнесменом Арроном Бэнксом, который продвигал идею выхода королевства из ЕС, очередной бред, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередной бред", - заявила она радиостанции "Говорит Москва" в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения британского издания The Observer.

Издание утверждает, что изначально Бэнкс, которого СМИ называют основным спонсором "брексита", признавался, что однажды обедал с послом. Затем он рассказывал британским парламентариям, что встречался с Яковенко два или три раза. Сейчас газета утверждает, что располагает доказательствами 11 тайных встреч.